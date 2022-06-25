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Высокий уровень террористической опасности продлили в некоторых районах Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил высокий уровень террористической угрозы в некоторых районах полуострова до 10 июля. Об этом он написал 25 июня в своем Telegram-канале.

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«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июня 2022 года до 20:00 10 июля 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Речь идет о районах Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского. Также «желтый» уровень опасности продлен на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что буровые платформы, подвергшиеся атаке, будут восстановлены. Он добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов повысят.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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