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Минобороны раскрыло план националистов взорвать дамбу в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Украинские националисты планируют подорвать заминированную ими дамбу в городе Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом 25 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия», — сообщил Мизинцев.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

В Минобороне заявили, что эта диверсия будет в дальнейшем использоваться украинской стороной для обвинения российской армии в причинении ущерба гражданскому населению.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая», — отметил Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что Россия в ходе специальной военной операции не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относится к мирным жителям.

24 июня Минобороны предупредило о готовящейся провокации в Одессе. По словам Мизинцева, вооруженные силы Украины расположили орудия и РСЗО на месте чумного кладбища XIX века. В случае удара по этим позициям Россию собирались обвинить в распространении биологической опасности.

23 июня Минобороны заявило о минировании здания детской больницы в Харькове с целью подорвать его с началом артиллерийских ударов ВС РФ по военным объектам. Отмечается, что для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий запланирована съемка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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