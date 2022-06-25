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Мальчик из Золотого верил в возможность Гарри Поттера остановить ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительница города Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР) Светлана Кошельченко в субботу, 25 июня, рассказала корреспонденту телеканала «Известия» о том, как пообещала сыну, что после прочтения всех книг о Гарри Поттере военные вооруженных сил Украины (ВСУ) перестанут стрелять.

«Я ему сказала: «Саша, закончится (спецоперация. — Ред.) после того, как ты прочитаешь все книги». Ребенок старался и читал в подвале в темноте. Потом спросил, почему он прочитал, а (спецоперация) не закончилась?» — передала женщина.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

Она также добавила, что ВСУ всё время стреляли, и было заметно отсутствие у них интереса по отношению к мирным жителям. По словам Кошельченко, их интересовала только земля.

«Во-первых, мы им не нужны тут, потому что им нужна земля. Ну а во-вторых, потому что они ездили здесь всё фотографировали для отчетности НАТО, чтобы им выделили оружие», — отметила жительница Золотого.

24 июня офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. Ранее они были взяты в котел.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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