Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо»

Хоккеист Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче футбольного «Динамо», который состоялся 25 июня в Москве.

36-летний спортсмен открыл счет на 11-й минуте игры с командой блогеров «Амкал». Автором результативной передачи стал Федор Смолов.

Вскоре после забитого мяча Овечкин был заменен на Даниила Фомина.

На гол Овечкина отреагировали в сборной России по футболу, сообщает «Спорт-Экспресс». К нему обратились со словами «Ждем в сборной, легенда».

24 июня Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» является воспитанником этого спортивного общества, а его отец Михаил выступал за футбольную команду.