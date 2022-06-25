Умер народный артист России Николай Кубарь

Народный артист России Николай Кубарь скончался 25 июня на 76-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Выдающийся артист, балетмейстер-постановщик. Николай Васильевич работал в самых известных и востребованных коллективах. Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель — таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память!» — написал глава Кубани в Telegram.

Кубарь родился в 1946 году в селе Благодарное Ставропольского края. Он был учеником балетмейстера Игоря Моисеева.

Последние 16 лет Кубарь занимал должность художественного руководителя ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». С 1999 года Кубарь был профессором кафедры хореографии в Краснодарском государственном университете культуры и искусств.