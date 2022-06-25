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Сотрудник «Азота» рассказал об убежищах на территории предприятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Работник освобожденного от киевских батальонов завода «Азот» в Северодонецке в субботу, 25 июня, рассказал корреспонденту «Известий» о бомбоубежищах, расположенных на территории предприятия.

«С плоской вершиной вот примерно в том направлении и по центральной улице слева от дороги пустырь, и там убежище большое, не могу сказать насколько. <…> Башня с производством селитры, вот за ней там пожарные стояли, потом, говорят, вояки стояли, но мы туда не ходили», — рассказал работник «Азота».

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

По его словам, в направлении к Лисичанску били несколько месяцев. На кадрах видно, как из-за деревьев идут клубы дыма со стороны этого города, в котором сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее в этот же день подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко доложил о полном переходе промзоны предприятия «Азот» под контроль военных республики.

25 июня с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

24 июня войска вооруженных сил Украины (СБУ) и национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк, заявил глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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