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В Эрмитаже открылась выставка шедевров из коллекции Сергея Щукина

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Фото: ПАО «Россети»
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Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» открылась в Эрмитаже при поддержке группы «Россети». В экспозиции, размещенной в Манеже Малого Эрмитажа, представлено более 150 картин и скульптур. Проект реализован совместно с Государственным музеем изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети».

Посетители могут увидеть одну из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма конца XIX — начала ХХ века — произведения из собрания предпринимателя и мецената Сергея Щукина. Выставлены работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Андре Дерена и многих других мастеров. Особое место в экспозиции занимают знаменитые панно «Танец» и «Музыка» Анри Матисса.

«Именно коллекция Щукина вместе с морозовской помогла создать ту систему государственных гарантий и иммунитетов художественных выставок, которая была реализована нами и которая, как мы в очередной раз убедились, работает. Так что выставка будет большим событием в мировой художественной жизни», — сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Это собрание — в своем полном первозданном виде — и сегодня оставляет неизгладимое впечатление. Мы рады, что группа «Россети» стала частью такого важного проекта», — отметил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Выставка продлится до 30 октября 2022 года.

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