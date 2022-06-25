Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями и их поставками на мировой рынок

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями и их поставками на мировой рынок

2022-06-25 18:44:14

2022-06-25 18:44:14

2022-06-25 18:44:14

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