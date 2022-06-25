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Диетолог рассказала об опасности употребления мяса в жару

Диетолог Соломатина: употребление мяса в жару может привести к раку
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE
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Во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии. Такое заявление в субботу, 25 июня, сделала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU.

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Она отметила, что клетчатка из сырых овощей поможет еде быстрее продвинуться по пищеварительному тракту.

«У нас в жару это всё замедляется. А клетчатка из сырых овощей поможет пищеварению. Если мясо будет долго перевариваться, это опасно», — объяснила диетолог.

При этом она подчеркнула, что особенно тяжело переваривается красное мясо. По ее словам, оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике, что является риском образования онкологии.

Соломатина напомнила, что шашлык может быть и овощной: из кабачков, баклажанов, помидоров. Она рекомендует употреблять поменьше мяса и побольше печеных, сырых овощей, потому что они богаты влагой.

Ранее, 21 июня, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что лучше всего не сочетать мясо с макаронами, картофелем и белым рисом. Она пояснила, что в этих продуктах содержится низкое количество пищевых волокон и клетчатки, но много крахмала.

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