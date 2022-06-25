Автор песни «Белые розы» рассказал о старте карьеры Шатунова

Карьера экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова началась с того, что автор будущего хита «Белые розы» Сергей Кузнецов выкрал его из детского дома. Об этом сам Кузнецов рассказал в интервью YouTube-каналу DJ DIMIXER.

Ему сообщили о том, что «есть пацан», который «на гитарке играет» и обладает хорошим слухом. Кузнецов совместно со своим знакомым отправились в детский дом и забрали Юрия Шатунова, не уведомляя о таком поступке администрацию. Начинающий артист только написал заявление, что покидает детский дом по собственной воле.

Первым делом по приезде на студию звукозаписи Шатунов попросил закурить, а затем сыграл композицию Юрия Лозы «Плот».

«Я почувствовал — голос офигенный, надо работать. Я ему сказал: «Может, ты и не хочешь этого, но тебе придется стать звездой», — рассказал автор «Белых роз».

Звезда 1980–1990-х годов Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Похороны состоятся 28 июня на Троекуровском кладбище. По информации источника, близкие решили кремировать музыканта.