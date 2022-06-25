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Аналитик заявил об угрозе сокращения арсеналов оружия у стран Запада

Аналитик Стивен Брайен рассказал об угрозе сокращения арсеналов оружия у стран Запада
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck
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Страны НАТО, в том числе и США, столкнулись с двумя большими угрозами: значительным сокращением арсенала оружия и невозможностью оперативно его пополнить. Это представляет для Америки угрозу, сообщил 24 июня колумнист Asia Times и аналитик Стивен Брайен.

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По его словам, Белый дом совместно с союзниками не способен вести продолжительные военные конфликты по причине отсутствия достаточного количества ресурсов. Также не на руку Западу играет вероятность военного конфликта в Тайване.

«Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину. <…> Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», — написал Брайен.

23 июня Пентагон рассказал о том, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.

О предыдущем пакете военной помощи Украине было объявлено 1 июня. Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что возможные поставки Украине западных реактивных систем залпового огня создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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