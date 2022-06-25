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Вучич заявил, что часть ЕС находится в состоянии войны с Россией

Президент Вучич: часть ЕС находится в состоянии войны с Россией и настроена против Сербии
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Predrag Milosavljevic
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Сегодня часть ЕС находится в состоянии войны с Россией. Такое заявление в субботу, 25 июня, сделал президент Сербии Александр Вучич в ходе очередного брифинга.

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Помимо этого, сербский лидер подчеркнул, что из-за традиционных связей России европейские политики также относятся и к Сербии.

Вучич обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич. Вучич рассказал о своем участии в саммите ЕС – Западные Балканы в минувший четверг.

«Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов (Украине. — Ред.), как такая страна относится к нам?» — сказал он.

Президент также обвинил ЕС в нежелании считаться с позицией Сербии по поводу введения санкций против России, отметив, что 16 глав государств или правительств прямо или косвенно говорили о необходимости согласованности с Сербией.

«Также они не хотят слушать, насколько нам важно самим принимать решение о том, когда и как вести себя, вводить или не вводить санкции, в чем требуем уважения для нас. Они не хотят понимать, насколько нам китайцы и россияне значимы», — подчеркнул президент.

По его словам, в политике должен быть рациональный и прагматичный подход.

21 июня Урсула фон дер Ляйен заявила СМИ, что Сербии нужно определиться со своей внешней политикой и выбрать, чью сторону она разделяет. На что глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия на своей стороне. Министр отметил, что на протяжении всей своей истории Сербии приходилось отвечать на шантаж и ультиматумы других стран.

13 июня глава МИД Сербии Никола Селакович исключил введение санкций против России. Он отметил, что Белград не будет действовать против того, кто поддерживает его территориальную целостность.

Ранее власти Сербии неоднократно заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.

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