Визовые центры Греции в России продолжат работу в обычном режиме

Визовые центры Греции в российских городах продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В субботу, 25 июня, туроператоры получили рассылку от греческого визового центра GVCW. В ней сообщается, что с 27 июня визовые центры Греции продолжат свою работу в обычном режиме. Таким образом, приостановки приема документов, о которой сообщалось днем ранее, не будет», — рассказали в ассоциации.

Работа визовых центров возобновлена по указанию консульства Греции, техническая приостановка приема документов отменяется, добавили в АТОР.

Посольство Греции подтвердило ТАСС, что выдача виз продолжится.

«Генеральные консульства Греции в России предоставляли, предоставляют и будут предоставлять визовые услуги российским гражданам, выдавая шенгенские визы», — сообщили в дипмиссии.

Накануне появилась информация, что с 27 июня Греция перестанет принимать у россиян документы на получение виз. Это объяснялось обновлением системы визового центра.