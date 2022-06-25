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Визовые центры Греции в России продолжат работу в обычном режиме

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Фото: Global Look Press/Michael Runkel
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Визовые центры Греции в российских городах продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«В субботу, 25 июня, туроператоры получили рассылку от греческого визового центра GVCW. В ней сообщается, что с 27 июня визовые центры Греции продолжат свою работу в обычном режиме. Таким образом, приостановки приема документов, о которой сообщалось днем ранее, не будет», — рассказали в ассоциации.

Работа визовых центров возобновлена по указанию консульства Греции, техническая приостановка приема документов отменяется, добавили в АТОР.

Посольство Греции подтвердило ТАСС, что выдача виз продолжится.

«Генеральные консульства Греции в России предоставляли, предоставляют и будут предоставлять визовые услуги российским гражданам, выдавая шенгенские визы», — сообщили в дипмиссии.

Накануне появилась информация, что с 27 июня Греция перестанет принимать у россиян документы на получение виз. Это объяснялось обновлением системы визового центра.

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