Джонсон рассказал о давлении Европы на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о растущем давлении стран Европы на Украину. Об этом он рассказал 25 июня в Руанде во время саммита Содружества.

«Давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к плохому миру», — цитирует политика Reuters.

Он также заявил, что успешное проведение Россией спецоперации на Украине приведет к угрозе международной безопасности и «долгосрочной экономической катастрофе».

Ранее, 21 июня, источники в окружении Джонсона утверждали, что глава кабина опасается подписания «паршивого» мира между Россией и Украиной. По этой причине в ближайшее время он намерен призвать Берлин и Париж усилить поддержку Киеву. Джонсон также признал, что в мире накопилась усталость от темы Украины.

18 июня Джонсон также призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину. По его мнению, необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы. Кроме того, в ходе прошедших с Зеленским переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

17 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации в стране не наступило. Позднее он признал, что предметом переговоров с Россией может стать установление границ по состоянию до начала спецоперации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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