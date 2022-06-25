Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину переноса прощания с артистом

Церемонию прощания с певцом Пьером Нарциссом перенесли с 25 на 29 июня из-за урегулирования внутренних вопросов между Россией и Камеруном — родиной артиста. Об этом в субботу, 25 июня, написала бывшая супруга Нарцисса Валерия Калачева в своем профиле в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Прощание переносится в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами», — сообщила она.

Ранее в этот же день экс-супруга заявила о том, что планирует настаивать на захоронении Пьера Нарцисса в Москве, а не в Камеруне.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Церемония прощания должна была состояться в субботу, 25 июня, однако ее перенесли на среду, 29 июня. Как сообщил «Известиям» PR-директор певца Сергей Дворцов, похороны перенесли по техническим причинам из-за того, что «произошел нюанс между странами».

О том, что родственники артиста решили похоронить его в Камеруне, стало известно 22 июня. Как рассказала тогда бывшая супруга Нарцисса, мать и сестра музыканта хотят получить тело Нарцисса и захоронить его в фамильном склепе.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».