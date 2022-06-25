Патриарх Кирилл прокомментировал свое падение во время литургии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 июня рассказал о своем падении во время богослужения в храме в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.

«Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился», — приводит слова патриарха «РИА Новости».

Он также заверил, что падение обошлось без последствий.

«Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм», — отметил патриарх.