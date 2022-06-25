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Военкор «Известий» показал кадры бомбоубежищ «Азота» в Северодонецке

Корреспондент «Известий» показал кадры изнутри бомбоубежища «Азота», где ВСУ удерживали мирных жителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в субботу, 25 июня, показал бомбоубежища на территории «Азота» в Северодонецке, в которых украинские боевики удерживали мирных жителей, изнутри.

Военкор рассказал, что сейчас в целях безопасности мирных граждан эвакуируют из подвалов завода под присмотром сил ЛНР небольшими группами — по 10–20 человек. Всего именно в этом бомбоубежище находилось около 170 человек.

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Несколько месяцев на предприятии жили семьи с детьми, домашними животными. Также среди удерживаемых было и немало пожилых людей.

Ранее в субботу стало известно о выходе 800 мирных жителей с территории завода. В этот же день сообщалось, что украинские боевики намеренно подожгли одно из зданий предприятия, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Все они спасены и ждут эвакуации.

Уже освобожденные с «Азота» люди успели поблагодарить военных России и ЛНР за помощь. Вышедшие из подвалов завода люди отметили, что всё время ждали союзные силы РФ и ЛНР, что украинские боевики не позволяли им покидать промзону и угрожали расправой за непослушание.

24 июня украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны города.

Украинские боевики были блокированы на территории «Азота» с 16 июня, когда власти ЛНР сообщили, что военнослужащие республики смогли попасть на территорию предприятия. Сейчас эвакуация людей и зачистка территории предприятия продолжаются.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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