Реклама
Прямой эфир
Туризм
Визовые центры Греции в России продолжат работу в обычном режиме
Мир
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Общество
В Сочи предупредили отдыхающих о риске нового выхода смерчей на сушу
Мир
В Филиппинском море нашли самый глубоко затонувший корабль
Мир
В Киевской области введут ежедневный комендантский час
Мир
Союзные силы ЛНР и России вошли в Лисичанск
Мир
Освобожденные с «Азота» люди поблагодарили военных России и ЛНР за помощь
Армия
Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат»
Мир
В Канаде одобрили продажу замороженных российских активов
Недвижимость
Загородные дома в России за год подорожали на 23%
Мир
Минобороны России заявило об уничтожении 300 военных ВСУ и наемников в районе Николаева
Сюжет:

«Известия» показали кадры разрушений в Северодонецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Съемочная группа телеканала «Известия» в субботу, 25 июня, показала кадры разрушений в Северодонецке.

На записи видны разрушенные дома и дороги, сгоревшие автомобили и поваленные деревья.

Ранее в субботу стало известно о выходе 800 мирных жителей с территории завода «Азот», который расположен в городе. Как рассказал корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат, бойцы ЛНР сейчас находят новые укрытия, где маленькими группами прятались мирные жители, в том числе работники комбината.

Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

24 июня украинский журналист Юрий Бутусов сообщил об уходе вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северодонецка. Он отметил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны города.

Украинские боевики были блокированы на территории «Азота» с 16 июня, когда власти ЛНР сообщили, что военнослужащие республики смогли попасть на территорию предприятия. Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на комбинате однако 15 июня украинские боевики сорвали выход. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022