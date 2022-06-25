«Известия» показали кадры разрушений в Северодонецке

Съемочная группа телеканала «Известия» в субботу, 25 июня, показала кадры разрушений в Северодонецке.

На записи видны разрушенные дома и дороги, сгоревшие автомобили и поваленные деревья.

Ранее в субботу стало известно о выходе 800 мирных жителей с территории завода «Азот», который расположен в городе. Как рассказал корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат, бойцы ЛНР сейчас находят новые укрытия, где маленькими группами прятались мирные жители, в том числе работники комбината.

24 июня украинский журналист Юрий Бутусов сообщил об уходе вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северодонецка. Он отметил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны города.

Украинские боевики были блокированы на территории «Азота» с 16 июня, когда власти ЛНР сообщили, что военнослужащие республики смогли попасть на территорию предприятия. Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на комбинате однако 15 июня украинские боевики сорвали выход. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».