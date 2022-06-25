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Диетолог поделился рецептом идеальной овсянки на завтрак в жару

Врач-диетолог Арзамасцев рассказал рецепт полезной овсянки на завтрак в жаркую погоду
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Холодная овсяная каша станет идеальным завтраком при жаркой погоде, рассказала 25 июня врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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Он рассказал, что в жаркие дни не все люди могут употреблять горячую пищу. Диетолог поделился сытным и освежающим рецептом овсяной каши на завтрак.

«Заливаете на ночь овсянку любым соком, добавляете в нее какое-то количество фруктов или растительного молока и ставите в холодильник. К утру у вас получится довольно вкусное, сытное и освежающее блюдо», — цитирует его «Газета.Ru».

Кроме овсянки, в жару на завтрак можно есть и яичницу из трех белков и одного желтка. В этом случае Арзамасцев не советует добавлять в блюдо тяжелые продукты (например, грибы). И от привычных бутербродов в жару врач призвал отказаться.

«Единственное исключение — сэндвич из цельнозернового хлеба с нежирным мясом. Также можно добавить кусочек холодного сыра», — добавил Арзамасцев.

В июле прошлого года журнал La Vanguardia со ссылкой на диетолога Фатиму Бранко рассказал, какими продуктами можно снизить влияние высоких температур на организм. Это огурцы, помидоры, свекла, чечевица, яйца, авокадо.

В том же месяце врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с «Известиями» дала советы по питанию в жару. По ее словам, в жаркую погоду стоит отдать предпочтение легким салатам, кисломолочным продуктам, яйцам, нежирным рыбе и мясу. Она отметила, что эти продукты не перегрузят пищеварительную систему.

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