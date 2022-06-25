Джонсон назвал условие своей отставки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал причину, по которой он готов уйти с должности.

По словам премьер-министра, он готов уйти в отставку в том случае, если члены правительства решат прекратить поддержку Украины из-за значительных экономических издержек.

«Если бы я был поставлен перед фактом, что мы должны бросить Украину, потому что [ситуация] становится слишком сложной и цена поддержки украинцев в их героической борьбе за свободу слишком высока с точки зрения инфляции и урона [британской] экономике, я бы посчитал, что уступил спор, и я бы ушел. Но я не вижу такого», — назвал принципиальную причину глава правительства в интервью «Би-би-си» 25 июня.

22 июня Джонсон заявил, что несмотря на угрозы усталости от украинского кризиса, необходимо продолжать поддерживать Украину.

Призывы уйти в отставку в адрес Джонсона прозвучали после того, как его уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.