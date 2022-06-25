Реклама
Прямой эфир
Мир
Солдаты ВСУ подожгли здание с мирными жителями в подвале на территории завода «Азот»
Армия
Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат»
Мир
В Канаде одобрили продажу замороженных российских активов
Недвижимость
Загородные дома в России за год подорожали на 23%
Мир
Минобороны России заявило об уничтожении 300 военных ВСУ и наемников в районе Николаева
Общество
Глава МЧС вручил дипломы отличникам подведомственных академий
Мир
В Германии предупредили о значительном повышении цен на сахар
Общество
В Сочи более ста человек ищут пропавших в море людей
Мир
Китай выразил протест США из-за военного самолета над Тайваньским проливом
Мир
Король Иордании выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
Общество
В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Сюжет:

Джонсон назвал условие своей отставки

Джонсон заявил о готовности уйти в отставку в случае отказа министров поддерживать Украину
0
Фото: REUTERS/Dan Kitwood
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал причину, по которой он готов уйти с должности.

Невинные пятницы: уйдет ли Джонсон в отставку из-за COVID-вечеринок
От скандала серьезно пострадал личный рейтинг британского премьера

По словам премьер-министра, он готов уйти в отставку в том случае, если члены правительства решат прекратить поддержку Украины из-за значительных экономических издержек.

«Если бы я был поставлен перед фактом, что мы должны бросить Украину, потому что [ситуация] становится слишком сложной и цена поддержки украинцев в их героической борьбе за свободу слишком высока с точки зрения инфляции и урона [британской] экономике, я бы посчитал, что уступил спор, и я бы ушел. Но я не вижу такого», — назвал принципиальную причину глава правительства в интервью «Би-би-си» 25 июня.

22 июня Джонсон заявил, что несмотря на угрозы усталости от украинского кризиса, необходимо продолжать поддерживать Украину.

Призывы уйти в отставку в адрес Джонсона прозвучали после того, как его уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022