Корреспондент «Известий» показал кадры ударов ВСУ из артиллерии в ДНР

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал в субботу, 25 июня, как украинские боевики наносят удары из артиллерии в районе населенного пункта Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Поднимаются клубы черного дыма, чуть левее белого, что примечательно. Ну и самое важное, что здесь мы слышим четко выходы. Работали украинские «Грады». Здесь только догадываться — куда летят снаряды», — отметил военкор.

По предположениям военных, артиллерия украинских боевиков на своих позициях «ослепла», поэтому обстрелы такие беспорядочные. По их оценкам, это происходит потому, что украинские военные остались без беспилотников, которые могли бы корректировать удары.

Так, по информации Минобороны РФ на 25 июня, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 1355 украинских беспилотников.

22 июня в российском оборонном ведомстве рассказали, как работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2», предназначенный для обнаружения и поражения воздушных целей противника. В ходе специальной военной операции комплексы «Тор-М2» десятки и сотни раз успешно выполняли боевые задачи, прикрывая российские военные колонны и защищая позиции. На счету расчетов боевых машин бесчисленное количество сбитых украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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