Захарова назвала лживым заявление Украины о похищении детей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 25 июня, заявила, что Украина лжет о насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса.

В своем сообщении она обратила внимание на опубликованное 19 июня обращение Верховной рады Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации.

«Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», — сказала она.

Ранее в этот день агентство «Укринформ» сообщило, что с территории Украины якобы Россия насильно вывезла более 300 тыс. детей.

Ранее, 12 июня, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими. По его словам, территория Донбасса будет полностью освобождена, а любой кризис будет пережит.

2 июня сотрудники Следственного комитета России привезли в Мариуполь гуманитарную помощь и раздали ее детям. Акция была организована в двух локациях города. Множество родителей вместе со своими детьми пришли на мероприятие и поблагодарили следователей за подарки.

23 марта жители Мариуполя рассказали, что украинские военные ездили по их городу на машинах с надписью «Дети». Также женщина рассказала, что бойцы ВСУ отбирали транспорт у тех, кто пытался уехать из Мариуполя с детьми.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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