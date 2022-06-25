Захарова впервые написала песню на английском языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впервые написала текст для песни на английском языке. Об этом она рассказала в субботу, 25 июня, в беседе с «РИА Новости».

Захарова рассказала, что композицию June Song исполнила российская певица Люся Чеботина. При этом текст появился некоторое время назад, но не получалось найти подходящего исполнителя.

«Я знала, как бы я хотела, чтобы это звучало… И вдруг этой весной мне дают послушать этот голос, и я понимаю, что, наверное, может получиться», — отметила официальный представитель МИД России.

По ее словам, ранее она не была знакома с Чеботиной, но «поняла, что это то, что я искала, даже имени не зная, просто по голосу».

Захарова сказала, что после прослушивания демозаписи «всё сложилось». Она отметила, что Чеботиной «пропета и прожита каждая нота».

На вопрос о том, почему песня на английском, Захарова ответила, что «эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось».

В октябре 2020 года Захарова представила песню «Лезгинка» на свои стихи, автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова. По ее словам, в выборе автора музыки слово Захаровой не было решающим, так как данным вопросом занималась комиссия профессионалов, однако она принимала участие в обсуждении. При этом Захарова подчеркнула, что ей очень понравилась сама исполнительница, а также мелодия и ритмика композиции.

В конце декабря 2020 года МИД России показал шутливый видеоролик, подготовленный к новогоднему приему для журналистов, который впервые прошел в онлайн-формате. В подписи к видео говорилось, что сотрудники ведомства, «следуя давней традиции «дипломатических капустников», подготовили видео, в котором постарались «по-новому, с использованием современных технологий» взглянуть на основные итоги деятельности МИДа в этом году.

В ноябре 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ведомстве есть ассоциация дипломатов «Отдушина», в которой состоят любители поэзии. Стихи пишут она, глава ведомства Сергей Лавров и другие сотрудники министерства.