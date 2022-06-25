Глава МЧС вручил дипломы отличникам подведомственных академий

Глава МЧС России Александр Куренков в субботу, 25 июня, вручил дипломы отличникам Академии гражданской защиты и Академии Государственной противопожарной службы МЧС на Красной площади в Москве.

«Позади у них остался трудный, но важный этап становления — они приобрели необходимые знания и навыки, всё для того, чтобы бороться со стихией, тушить пожары, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, быть готовыми своевременно приходить на помощь и, самое главное, спасать человеческие жизни», — отметил он в ходе церемонии.

На мероприятии выступил глава ветеранской организации МЧС Шамсутдин Дагиров. Он пожелал выпускникам быть достойными традиций и подвигов героев ведомства.

В мероприятии участвовали 700 выпускников. Также состоялась церемония прощания со знаменами академий.

Ранее, 25 июня, президент России Владимир Путин обратился к российским выпускникам и поздравил их с началом нового этапа в жизни. Глава государства призвал выпускников подходить к любому делу с большой самоотдачей и никогда не сдаваться. Он подчеркнул, что именно вчерашним школьникам предстоит создавать будущее России: творить, совершать открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять.