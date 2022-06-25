Калифорнийским водителям выделят субсидии на топливные расходы

В Калифорнии водителям возместят расходы на топливо, пишет газета Los Angeles Times. Общая сумма субсидий составит $9,5 млрд, передает телеканал «Известия». Расходы будут возмещать по скользящей шкале. Принцип выплат основан на трех уровнях дохода. Людям с заработком до $75 тыс. в год возместят по $350. Жителям штата, зарабатывающим до $125 тыс., выплатят по $250. По $200 возместят всем, кто получает до $250 тыс. в год. Поправки в бюджет должны согласовать в парламенте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.