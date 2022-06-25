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В США назвали голод «стойкой реальностью»

Bloomberg: голод в США является не временной проблемой, а стойкой реальностью
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sun Ruibo
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Растущая волна голода в США — это не временная проблема, а стойкая реальность. Такое заявление сделала обозреватель агентства Bloomberg Аманда Литтл.

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По ее мнению, Covid-19 сделал голод серьезной проблемой, поскольку миллионы американцев потеряли работу, семьи были вынуждены оставаться дома, а цепочки поставок были нарушены. Теперь же инфляция и спецоперация по защите Донбасса усугубили ситуацию.

Она подчеркнула, что из-за ухудшения экономической ситуации все большему числу людей становится труднее обеспечивать свои семьи едой.

«В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить — 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет», — рассказала она.

Она также отметила, что цены на продукты выросли на 12% за последний год, что является резким скачком с 1979 года.

По ее мнению, финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна сохранятся в обозримом будущем.

Литтл заключила, что в США многие консервативные законодатели считают голод проблемой сугубо индивидуальной, которую власти не должны исправлять.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что многие регионы в 2022 году могут столкнуться с реальным риском наступления голода. При этом он отметил, что 2023 год может быть еще хуже.

Гутерриш привел данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, возросло более чем вдвое и составило 276 млн человек.

По его словам, основными затратами для фермеров являются удобрения и энергоресурсы.

При этом, 23 июня министерство торговли США объявило о своем решении ввести антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь (КАС) из России. В ведомстве заявили, что российские производители удобрений получают субсидии с американской стороны, что позволяет продавать продукцию по заниженной стоимости. В связи с этим планируется ввести дополнительные пошлины.

Позднее в тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона ввести пошлины на удобрения из России вызывает обеспокоенность. Он отметил, что в очередной раз американские заверения в приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией.

5 апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

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