Пытавшийся спасти девушку россиянин утонул в Абхазии

Житель Уфы утонул в абхазской Гагре, когда пытался спасти девушку. Об этом в субботу, 25 июня, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Трое молодых людей купались в море, одна из девушек стала тонуть. Мужчина попытался помочь ей, но стал тонуть сам. На помощь пришли очевидцы, наблюдавшие за происходящим с берега. Девушку вытащили из воды живой, а мужчину спасти не удалось.

«Максим Беркли из Уфы 1982 года рождения утонул накануне в акватории Гагры, пытаясь спасти девушку», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что трое малолетних детей утонули в Нижне-Негочанском водохранилище в Тверской области. По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, детям было от пяти до шести лет. Сейчас их личности устанавливают правоохранители.