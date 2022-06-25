Визовые центры Греции приостановят прием документов у россиян

Визовый центр Греции с 27 июня перестанет принимать документы на визы у жителей России. Об этом сообщила российская Ассоциация туроператоров в пятницу, 24 июня, на своем официальном сайте.

При этом в самом центре сослались на технические причины. Дата возобновления возможности подать документы не называется.

Также стало известно, что с этой же даты греческие консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановят свою работу. При этом визовые центры продолжат оказывать консультационные услуги и выдавать паспорта туристам.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве. Также отмечалось, что запрещаются полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии.

23 июня директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.