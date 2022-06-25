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Врач дал рекомендации по суточной дозе свежих фруктов и ягод

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Val Thoermer
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Рекомендуемая суточная доза свежих фруктов, ягод для здорового взрослого человека — в среднем 400 г, или 10–16 крупных ягод клубники. Об этом в субботу, 25 июня, в беседе с RT заявила кандидат наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Дарья Жукова.

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Отмечается, что для детей от года до трех допустимо до восьми крупных ягод клубники.

Кроме того, она рассказала, какие симптомы аллергии могут возникнуть при употреблении ягод.

По ее словам, на приеме пациенты чаще всего сообщают об эпизодах аллергии на красные ягоды, прежде всего на клубнику, землянику и малину. При этом отметила, что реакции на голубику, чернику, черную смородину развиваются очень редко, а реакции на красные ягоды бывают обусловлены высоким содержанием гистамина, способного вызвать симптомы аллергической реакции, такие как кожный зуд, покраснение и сыпь на коже, отек и зуд в ротовой полости, тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

По ее словам, обычно эти симптомы возникают в течение часа после употребления ягод, разрешаются в течение нескольких часов и имеют благоприятный прогноз, непостоянны и зависят от дозы.

Также в сообщении упоминаются и случаи тяжелой аллергии.

«Анафилаксии на клубнику, малину, а также персики, абрикосы, проявляющиеся, помимо кожных симптомов, выраженной общей слабостью вплоть до потери сознания, коллапсом, бронхоспазмом, и могут угрожать жизни», — заявила аллерголог.

По ее словам, подобные реакции не зависят от дозы, возникают каждый раз при употреблении аллергена в пищу, поэтому причинно-значимые свежие ягоды, фрукты следует исключить полностью.

Отмечается, что допускаются компоты и варенье, после термической обработки основные аллергены разрушаются.

А если человек перенес такие реакции, то ему необходимо обследоваться у аллерголога-иммунолога для выявления перекрестных пищевых аллергенов и обучения мерам первой медицинской помощи в случае развития повторных анафилактических реакций.

18 июня врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева рассказала, что в день можно употреблять до 500 г клубники и черешни. Желательно есть ягоды до обеда. По словам Королевой, из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови эти ягоды желательно есть днем. Тогда человек вероятнее сможет израсходовать лишнюю глюкозу.

Ранее, 14 июня, врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова сообщила, что клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний.

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