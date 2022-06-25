Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга

Группировки войск «Центр» ВС РФ блокировали Лисичанск с юга. Об этом сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — заявил он.

По словам Конашенкова, за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов. В том числе были освобождены крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

Кроме того представитель ведомства заявил о разгроме украинской группировки в «Горском котле» и взятии под полный контроль городов Горское и Золотое.

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. По его словам, в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Как рассказали жители Золотого корреспонденту, всю гуманитарную помощь у них забирали бойцы ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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