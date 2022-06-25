Король Иордании выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

Король Иордании Абдалла II выступил в поддержку давней идеи создать на Ближнем Востоке аналог Североатлантического альянса. Об этом 24 июня сообщает телеканал CNBC.

Создать Ближневосточный стратегический альянс (Мiddle East Strategic Alliance — MESA) предлагали в администрация экс-президента США Дональда Трампа еще в годы его пребывания на этом посту. Так, по замыслу Вашингтона, помимо США и Саудовской Аравии, участниками MESA могут стать ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Египет и Иордания.

«Я буду одним из первых людей, которые поддержат «ближневосточную НАТО», — отметил он.

При этом он отметил, что роль нового блока должна быть четко определена.

«Положение о миссии (аналога НАТО на Ближнем Востоке. –— Ред.) должно быть очень ясным. В противном случае это всех запутает», — добавил Абдалла II.

Днем ранее стало известно, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия создали новый альянс в Тихоокеанском регионе (Partners in the Blue Pacific — PBP) для развития эффективного сотрудничества и поддержки островных государств. При этом 11 июня в Пентагоне говорили о нежелании создавать аналог НАТО в Азии.

20 июня сообщалось, что Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)».