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Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Ростовскую область

Более 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу Ростовской области с 18 февраля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Более 1, 6 млн человек с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) пересекли границу Ростовской области с 18 февраля. Об этом сообщил в субботу губернатор области Василий Голубев.

Около 600 тыс. беженцев прибыли с Украины, остальная часть человек эвакуировалась с территорий ЛНР и ДНР.

Губернатор также отметил, что помимо Ростовской области беженцев принимают еще в 40 субъектах России.

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«Более 33 тыс. человек отправлено железнодорожным транспортом (из Ростовской области. — Ред.) в другие регионы России», — цитирует Голубева «РИА Новости».

21 июня сообщалось, что всего в Россию прибыло более 2 млн беженцев с Украины и Донбасса с 18 февраля.

16 июня МВД РФ сообщило, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Тогда же детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала, что российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из ДНР и ЛНР.

До этого, 4 апреля, основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

1 апреля Гукова рассказала о возможности для беженцев получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Эксперт подчеркнула, что согласно Федеральному закону № 62 «О гражданстве Российской Федерации» основанием для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке является наличие украинского гражданства и признание носителем русского языка (посредством тестирования). Поэтому если гражданам Украины для получения гражданства будет необходимо получить вид на жительство, то гражданам народных республик этого делать не придется. Они смогут пропустить этот этап и сразу приступить к оформлению гражданства.

11 марта Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донбасса. По его словам, то, что российские граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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