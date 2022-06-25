В Австралии обвинили Киев в продолжении боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине продолжаются из-за того, что Киев отказался от мирного урегулирования с Москвой, которое было согласовано ранее в Стамбуле. Об этом заявил бывший начальник отдела политического планирования МИД Австралии Энтони Кевин.

«Это стало трагически очевидным после того, как Киев отверг предварительно согласованное мирное соглашение от 29 марта, достигнутое в Стамбуле. Я говорю трагически, потому что огромное число солдат и мирных жителей на Украине и в народных республиках Донбасса продолжают погибать в ходе боевых действий после 29 марта», — приводит его слова агентство ТАСС.

По мнению Кевина, национальное общественное достояние Украины растрачивается в этом противостоянии, «в этой смертельной ссоре между братьями».

Помимо этого, дипломат уличил Вашингтон и Лондон в давлении на Киев по вопросу отказа от мирного урегулирования ситуации с Москвой.

Ранее, 24 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с Россией может обсуждаться установление границ Украины по состоянию «до 24 февраля». Предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным остается в силе, добавил он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнение в возможности возобновления переговоров с Украиной. Европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США, уточнил министр внешнеполитического ведомства.

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. Впрочем, любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией, подчеркнул он.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев, что украинская сторона завела переговоры с Россией в тупик. Между тем, Москва продолжит операцию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, заключила она.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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