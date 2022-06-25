Реклама
Прямой эфир
Мир
Греция перестанет принимать у россиян документы на визы с 27 июня
Общество
Врач Тяжельников посоветовал не пить холодную воду в жару
Мир
США и еще четыре страны создали новый альянс в Тихоокеанском регионе
Мир
В Британии пригрозили РФ «точкой невозврата» в случае казни наемников
Общество
МВД не поддержало идею лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя
Общество
Врач рассказала о риске отравления во время летних пикников
Мир
ВОЗ сообщила о 920 выявленных случаях гепатита неизвестной этимологии
Общество
Дуэт Galibri&Mavik пожелал выпускникам найти свое призвание
Мир
Запрет на аборты вступил в силу в шести штатах США
Общество
Бриг «Россия» прошел в акватории Невы на празднике «Алые паруса»
Общество
Салют увенчал праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге
Сюжет:

В Австралии обвинили Киев в продолжении боевых действий на Украине

Австралийский дипломат Кевин обвинил Киев в продолжении боевых действий на Украине
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые действия на Украине продолжаются из-за того, что Киев отказался от мирного урегулирования с Москвой, которое было согласовано ранее в Стамбуле. Об этом заявил бывший начальник отдела политического планирования МИД Австралии Энтони Кевин.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«Это стало трагически очевидным после того, как Киев отверг предварительно согласованное мирное соглашение от 29 марта, достигнутое в Стамбуле. Я говорю трагически, потому что огромное число солдат и мирных жителей на Украине и в народных республиках Донбасса продолжают погибать в ходе боевых действий после 29 марта», — приводит его слова агентство ТАСС.

По мнению Кевина, национальное общественное достояние Украины растрачивается в этом противостоянии, «в этой смертельной ссоре между братьями».

Помимо этого, дипломат уличил Вашингтон и Лондон в давлении на Киев по вопросу отказа от мирного урегулирования ситуации с Москвой.

Ранее, 24 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с Россией может обсуждаться установление границ Украины по состоянию «до 24 февраля». Предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным остается в силе, добавил он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнение в возможности возобновления переговоров с Украиной. Европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США, уточнил министр внешнеполитического ведомства.

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. Впрочем, любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией, подчеркнул он.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев, что украинская сторона завела переговоры с Россией в тупик. Между тем, Москва продолжит операцию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, заключила она.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022