США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия создали новый альянс в Тихоокеанском регионе Partners in the Blue Pacific (PBP) для развития эффективного сотрудничества и поддержки островных государств. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Белом доме.

«Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что приоритетным вопросом для нового союза является поддержка тихоокеанского регионализма, а также расширение сотрудничества между странами Тихоокеанского региона и остальным миром.

Еще одной ключевой задачей альянса определена поддержка приоритетов региона в соответствии с разрабатываемой Форумом Тихоокеанских островов стратегией для региона на 2050 год, которая включает в себя политику, экономику, безопасность, экологию и т.д. Она должна быть представлена на саммите лидеров стран организации в июле этого года.

21 июня сообщалось, что Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия рассматривают возможность проведения четырехстороннего саммита параллельно с саммитом НАТО в Испании для чтобы обсудить создание нового блока в Азии, направленный против России и Китая. Обозреватель газеты Global Times Ван Гуантао заявил, что НАТО не сможет реализовать свои планы из-за разногласий внутри блока.

Кроме того, 11 июня стало известно, что руководители оборонных ведомств США, Австралии и Японии договорились об увеличении числа военных учений. Министры подчеркнули обеспокоенность напряженной обстановкой в Восточно-Китайском море и выразили общее стремление добиться «мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива».

В мае турецкий журналист Хасан Басри Ялчин раскритиковал агрессивную стратегию США на международной арене. Вашингтон закрепляется в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где без помощи США такие страны, как Япония и Австралия, вряд ли смогут балансировать на одном уровне с Китаем.

В апреле сообщалось, что Япония на неофициальном уровне получает предложения присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Сейчас в трехстороннее партнерство входят Австралия, Великобритания и США.