Госсекретарь США Блинкен заявил, что россияне почувствуют эффект санкций в повседневности

Последствия санкций Запада в ближайшее время станут очевидными для граждан России. С таким заявлением в пятницу, 24 июня, выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом он упомянул, что постепенно ограничения будут становиться только болезненнее.

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — объяснил он в разговоре с прессой.

Блинкен подчеркнул, что меньше всего желает видеть страдания российского народа, однако обстоятельства вынуждают принимать тяжелые решения. По его словам, санкции вводятся с единственной целью — добиться окончания боевых действий на Украине и в Донбассе.

В этот же день госсекретарь отметил, что США устраняют непредумышленные последствия своих санкций, для содействия преодоления продовольственного кризиса. Так, были сняты ограничения с поставок продовольствия и удобрений.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены придерживаться политики давления на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

15 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что комплекс антироссийских ограничений не имел должного эффекта и, наоборот, нанес вред американской стороне и ее союзникам. По его мнению, негативное влияние санкций на самих авторов свидетельствует о том, что стратегия изначально была плохо проработана.

Накануне замминистра финансов США Уолли Адейемо также высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия остается на плаву даже в условиях экономического давления. При этом он отметил, что вводимые западными странами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от которого прежде всего пострадают беднейшие страны мира, уязвимые перед рисками голода.

Ряд стран принимает новые санкции в отношении РФ из-за проводимой Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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