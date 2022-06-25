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Белгородские власти снова продлили желтый уровень опасности терроризма

Власти Белгородской области продлили желтый уровень опасности терроризма до 9 июля
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 9 июля. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Вчера завершился очередной этап «желтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Гладков поблагодарил правоохранительные органы региона «за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту».

Последний раз «желтый» уровня террористической опасности в регионе продлевался 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Так, 9 июня Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Хотмыжск Грайворонского городского округа. Пострадавших среди сельчан нет, при этом в трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы, уточнил он.

От ночного обстрела со стороны ВСУ пострадало 31 мая предприятие по производству масла «СМ Агро» в Белгородской области. Пострадали склады, производственные помещения.

Между тем, при обстреле села Нехотеевка 27 мая осколочное ранение голени получил мужчина. Губернатор Белгородской области сообщил, что разорвавшиеся осколки снаряда также попали в одно из зданий таможенного контроля.

В тот же день стало известно, что скончалась жительница села Журавлевка в Белгородской области, получившая накануне ранение из-за обстрела со стороны ВСУ. В Журавлевке 26 мая также пострадал мужчина, в результате он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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