В США пожаловались на «отдачу» от санкций против России

США и ряд европейских стран были вынуждены признать, что не ожидали столь мощной «отдачи» после введения санкций в отношении РФ. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает издание The New York Times.

«Проблема заключается в том, что экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства», — говорится в публикации.

При этом Вашингтон методично продолжает расшатывать международную экономическую систему путем вмешательства в энергопоставки. Однако еще в конце февраля официальные лица США заявляли, что санкции не коснутся экспорта нефти и газа из России. Слова о том, что Запад не должен пострадать от антироссийских мероприятий, очень скоро уступили место совсем другой риторике.

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