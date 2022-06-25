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Врач Тяжельников посоветовал не пить холодную воду в жару

Врач Тяжельников посоветовал не пить ледяную воду в жару, чтобы не простудиться
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Фото: Unsplash|Giorgio Trovato
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В жаркую погоду не следует пить ледяную воду, чтобы не простудиться и заболеть. Об этом рассказал в субботу, 25 июня, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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«Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Врач добавил, что даже мороженое нужно есть маленькими порциями, постепенно согревая во рту.

Тяжельников пояснил, что основная причина возникновения простудных заболеваний в жару заключается в переохлаждении, которое наступает из-за резкого перепада температур. Организм в таком случае испытывает стресс, снижается иммунитет.

Охлаждаться следует, постепенно снижая температуру, продолжил врач.

«Например, если вы с жару садитесь в автомобиль, не включайте кондиционер сразу на самую низкую температуру. Снижайте ее постепенно, оставляя на оптимальном уровне — 21-22 градуса», — сказал специалист.

Таким образом, заключил Тяжельников, организм адаптируется к новой температуре.

Пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня, температура воздуха превысит отметку 30 градусов. Об этом сообщил главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

24 июня оториноларинголог Аза Сайдулаева рассказала, что в жаркую погоду лучше отдать предпочтение теплым напиткам. Попадание холодной воды в желудок блокирует выработку ферментов, необходимых для пищеварения, из-за чего организм получает дополнительный стресс, уточнила врач.

9 июня эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала о рисках обезвоживания организма в летний сезон. Она порекомендовала выпивать летом больше воды, чем в другое время года.

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