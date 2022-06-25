Французский Генштаб усомнился в захвате САУ Caesar российской армией

Главный штаб вооруженных сил Франции назвал «маловероятным» захват Вооруженными силами РФ самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Данное заявление было опубликовано газетой L'Independant в четверг, 23 июня.

«Штаб полностью опровергает эту информацию», — говорится в сообщении.

Также во Франции указали на отсутствие весомых доказательств и отметили, что подобные заявления могут расцениваться как часть пропагандистской борьбы.

Ранее в этот день «Уралвагонзавод» поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине САУ CAESAR, которые попали в распоряжение российских солдат. Информацию об этом впервые передал СМИ адвокат Режис Кастельно, сославшись на источники в ФСБ. По его словам, захвачены были две гаубицы.

20 июня корреспондент «Известий» рассказал, что CAESAR использовались вооруженными силами Украины (ВСУ) при обстреле Донецка.

До этого, 10 июня, стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки воооружения Киеву, в том числе тяжелой боевой техники.

По данным радиостанции Europe 1, Париж рассматривает возможность до конца месяца отправить ВСУ еще шесть CAESAR. Между тем первая партия артиллерии была доставлена в апреле.

Представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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