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Салют увенчал праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге
Сюжет:

Западные СМИ восхитились красотой и масштабом «Алых парусов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Праздник выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 25 июня, является одним из главных событий лета не только для школьников. За мероприятием следили как в России, так и в странах Запада.

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«Церемония для выпускников ежегодно поражает своей красотой и размахом», — пишут в американском издании BB-CNTV.

В свою очередь, Teller Report обратил внимание на то, что в этот вечер в Северной столице России было много детей из Мариуполя.

Журналисты немецкого издания Gaming Deputy высказались о том, что концерт был «грандиозным».

Кроме того, американский Around World Journal отдельно отметил туристов из Албании, которые приехали специально, чтобы побывать на празднике.

Польское издание Onet Wiadomosci назвало праздник «визитной карточкой Петербурга».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Ксения Солдатова сообщила, что Мариуполь и Санкт-Петербург, которые недавно стали городами-побратимами укрепили свои отношения с помощью праздника «Алые паруса».

Так, корабль под алыми парусами прошел в Мариуполе в рамках всероссийского праздника выпускников. Проход корабля в Мариуполе был органично вплетен в сюжет праздника в Санкт-Петербурге. Для мариупольцев было организовано прямое включение из Северной столицы.

Одновременно с прохождением корабля в Мариуполе в Петербурге бриг «Россия» с алыми парусами проследовал по акватории Невы перед бывшими школьниками.

Школьники из Мариуполя рассказали, что никогда не видели такого грандиозного праздника.

Темой праздника выпускников «Алые паруса – 2022» стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединились более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик.

Выпускники Луганского казачьего кадетского корпуса признались, что были потрясены красотой города и масштабом праздничных мероприятий.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенных на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады.

В завершении концерта состоялся 20-минутный салют. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.

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