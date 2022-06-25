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Бриг «Россия» прошел в акватории Невы на празднике «Алые паруса»
Общество
Салют увенчал праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге
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Выпускники из Донбасса не сдержали слез во время прохода брига «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Выпускники школ из Луганской и Донецкой Народных Республик со слезами на глазах провожали бриг «Россия», который прошел по акватории Невы, в завершении праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Бывшие школьники из Донбасса рассказали, что потрясшее своим великолепием шоу ознаменовало для них переход ко взрослой жизни.

«Это незабываемые эмоции! Я никогда так не был счастлив, у меня впервые слезы были на глазах! У меня ушло детство», — поделился один из молодых людей.

Другая выпускница пожелала своим сверстникам не бояться ничего, что ждет впереди, потому что в будущем будут только хорошие моменты, и главное — преодолевать все препятствия.

«Нас ждет взрослая жизнь, наполненная страхом, но с этим страхом мы будем бороться, себя укреплять, становиться сильнее», — сказала она.

Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге в ночь на субботу. Он прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Школьники в Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован менее масштабный, но эффектный проход корабля с алыми парусами.

Как рассказал глава городской администрации Константин Иващенко «Известиям», праздник выпускников «Алые паруса» укрепил отношения между Мариуполем и Санкт-Петербургом, которые недавно стали городами-побратимами.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя. В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединились более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской Народных республик.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершении концерта состоялся 20-минутный салют.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, участниками мероприятия стали только выпускники.

Тем не менее это не помешало проекту завоевать несколько наград. Например, 23 сентября праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.

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