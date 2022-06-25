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Салют увенчал праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге
Сюжет:

Жуков на «Алых парусах» призвал выпускников без страха идти вперед

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Фото: Пятый канал
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Лидер знаменитой поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков обратился к выпускникам после выступления на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Это большое единение всех людей. Все ждут, этот так символично. Такая красивая точка в юности людей, которые уже завтра проснутся взрослыми. Ребят, идите вперед, ничего не бойтесь», — сказал он.

Вместе с коллективом артист принял участие в грандиозном концерте на Дворцовой площади в качестве секретного хедлайнера шоу. Группа исполнила ставшие культовыми треки «Крошка моя» и «18 мне уже».

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В Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня прошел праздник выпускников «Алые паруса». На открытии фестиваля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел традиционный удар в рынду и обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенным на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

Темой «Алых парусов – 2022» стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, а после на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. Перед гостями Северной столицы выступили Хабиб, MIA BOYKA, The Hatters, Полина Гагарина.

Концертная часть завершилась красочным салютом. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

После этого бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Аналогичное, но менее масштабное мероприятие прошло для детей в Мариуполе.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить «Алые паруса». и назвали праздник прекрасным завершением школьных лет, своего рода, переходом во взрослую жизнь.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.

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