Попытки западных государств полностью изолировать Россию в связи с украинским кризисом не могут увенчаться успехом. Такое мнение в пятницу, 24 июня, выразил обозреватель Эдвард Люс в публикации для Financial Times.

«Один из самых разочаровывающих аспектов американской риторики по Украине — степень заблуждения относительно глобального единства. Их представление неверно в корне. <...> Запад — это еще не весь мир, а мир — это не только Запад. Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины», — подчеркнул эксперт.

По словам Люса, далеко не каждое государство однозначно разделяет позицию, согласно которой власти РФ ведут «экзистенциальную войну с демократией». При этом США и их союзники игнорируют один из основных дипломатических принципов — умение брать в расчет альтернативную точку зрения.

Автор статьи отметил, что события на Украине повышает спрос на многополярный мир. Вне зависимости от личного отношения к происходящему, для многих на первом месте остаются собственные интересы и возможность принимать независимые решения. Таким образом, бескомпромиссная позиция Запада уже сейчас вызывает отторжение, и это вряд ли изменится со временем.

17 июня газета Die Welt опубликовала материал, в котором отмечается, что политика, нацеленная на международную изоляцию РФ, реализуется лишь в Канаде, Японии, Новой Зеландии и Австралии. Весьма неохотно участвует в санкциях против России ближайший союзник Вашингтона — Израиль, а Саудовская Аравия и ОАЭ объявили себя нейтральными.

Между тем, Москву поддерживают четыре страны, которые вместе с Россией производят треть глобального ВВП.

Двумя днями ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Известиям», что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия. Также она заявила, что у РФ сейчас открываются фантастические возможности.

Накануне заместитель министра экономики Украины Тарас Качка отметил устойчивость России перед лицом внешнего давления.

15 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что, вопреки его пониманию, санкции Запада против России нанесли серьезный ущерб их авторам.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что страна успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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