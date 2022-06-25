В Британии пригрозили РФ «точкой невозврата» в случае казни наемников

Казнь британских наемников в Донбассе станет «точкой невозврата» в отношениях Лондона и Москвы. Об этом сообщает газета Express.

По данным издания, британский премьер-министр Борис Джонсон может пойти «ва-банк». Если казнь состоится, то конфликт «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

Журналисты отмечают, что в случае казни Великобритания и весь Запад будут вынуждены поставлять больше оружия на Украину, вводить больше санкций в отношении России. Также есть вероятность, что будет отправлен ударный самолет, о котором просил украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее, 24 июня, британец Эйден Аслин, приговоренный в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни, раскаялся в том, что присоединился к украинской армии. Он также созвонился со своей матерью и попрощался.

Накануне адвокат Пиннера Юлия Церковникова сообщила, что британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые были приговорены судом ДНР к смертной казни, готовятся подать апелляцию и, в случае отказа, прошение о помиловании.

До этого, 22 июня, российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь, в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

Накануне Верховный суд ДНР приговорил двоих британцев и гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

Накануне подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

Между тем заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу осужденных британских наемников. Как отметил Басурин, Великобритании «нужна просто картинка», там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики — это выше их достоинства. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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