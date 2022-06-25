Военкор «Известий» помог бабушке из ЛНР встретиться с внуком

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин помог бабушке из города Горское в Луганской Народной Республике (ЛНР) встретиться с внуком в Луганске.

После того, как Варвара узнала, что ее с сестрой Антониной разыскивает внук, захотела лично встретиться с ним. Она не побоялась обстрелов со стороны украинских военных, которые могли начаться в дороге.

Впрочем, путь от Горного до Луганска прошел спокойно, еще в машине бабушка связалась с внуком по телефону сообщить, что едет к нему.

По приезде Варвара не могла сдержать слез, вспоминая, что чуть не погибла в день, когда ВСУ ударили снарядом по ее дому.

«Если бы я не выскочила, там бы и осталась. Меня вызвала собака. Она кричала человеческим голосом. Я только выбежала, и в хату ба-бах сразу. Я так растерялась, упала под забором», — рассказала Валентина.

Она добавила, что в момент взрыва у нее «вся жизнь прошла у нее перед глазами».

Ранее сообщалось, что внук Варвары записал видеообращение для своей бабушки и ее сестры, которые находятся в Горском. Корреспондент «Известий» нашел пожилых женщин и показал им это видео.

В записанном обращении мужчина призвал двух своих бабушек, Варвару и Антонину, ехать к нему. Антонина, между тем, отказалась покидать Горское, потому что собиралась ждать там свою дочь.

24 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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