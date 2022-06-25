Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга группировкой войск «Центр»

Группировки войск «Центр» разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, несмотря на подготовленную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что наступлением руководил генерал-полковник Александр Лапин.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — сказал он.

По его словам, также были взяты 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

Ранее в этот день Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. По его словам, Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Накануне военный эксперт Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что отрезанные от снабжения после взятия дороги из Северска в Лисичанск военные вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в безвыходном положении.

Ранее в тот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.

21 июня силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. Отмечалось, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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