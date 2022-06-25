В краеведческом музее Мелитополя открылась выставка «Слеза памяти»

В освобожденном от украинских националистических подразделений Мелитополе в Запорожской области продолжает восстанавливаться мирная жизнь. В городском краеведческом музее открылась выставка «Слеза памяти», посвященная 81-ой годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом рассказал директор музея Евгений Горлачев.

По его словам, выставка заработала в честь Дня памяти и скорби по всем погибшим, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками много лет назад.

Об этом дне нельзя забывать, вопреки настойчивости украинской власти отмечать 8 мая день примирения украинских сторонников нацистской Германии с ветеранами Красной армии, добавил Горлачев.

«Потому как украинская власть постоянно насаждала 8 мая. То есть мы должны были простить кого-то, понять кого-то. Я считаю, что это неправильно. Потому что после того. Как немецкие полчища зашли сюда, половина украинцев на территории, на которой мы сейчас проживаем — на территории Запорожской области – половина украинцев сгорели просто в концлагерях немецких, а вторая половина погибла здесь при освобождении городов наших и сел», — уточнил директор краеведческого музея.

Выставку уже посещают жители Мелитополя.

Город, как и другие освобожденные территории Запорожской области, прикладывает усилия, чтобы восстановить мирное течение жизни. Так, в Мелитопольском районе Запорожской области стартовала уборка зерновых. В военно-гражданской администрации 20 июня уточнили, что по оценкам фермеров и сельхозпроизводителей, только этот район в 2022 году соберет около 2 млн т зерновых.

Также возобновляют работу и заводы. Например, в конце мая стало известно о том, что заработал завод автотракторных запчастей. Впервые за три месяца на заводе полноценно заработали станки. Здесь изготавливают детали для тракторов, комбайнов, автомобилей. Работники, несмотря на угрозы предыдущих хозяев, потихоньку возвращаются на рабочие места, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

14 июня, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что территория Запорожской области в перспективе будет полноценно освобождена от украинских националистов.

Ранее, 24 мая, стало известно, что в освобожденном еще в середине марта от украинских националистов городе Мелитополе, расположенном на юге Запорожской области Украины, подняли флаг РФ.

Часть Запорожской области российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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