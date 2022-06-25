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Группировка «Отважные» доставила более 150 т гумпомощи жителям Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы России регулярно доставляют гуманитарные грузы мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Министерство обороны РФ сообщило о том, что группировка «Отважные» передала очередную партию гумпомощи населению Донбасса.

Продовольствие и предметы первой необходимости привезли в недавно освобожденный поселок Новотошковское на территории ЛНР, в котором на протяжении последних 4 месяцев не работают магазины.

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«Жители с удовольствием встретили нас, они нас очень ждали, так как в данном населенном пункте сложилась сложная продовольственная обстановка», — отметил один из солдат.

Население обеспечили продуктовыми наборами, в состав которых вошли: рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, предметы гигиены и медицинские препараты. В общей сложности за время специальной военной операции служащие ЦВО доставили жителям Донбасса более 150 т гумпомощи.

Местные жители поблагодарили за оказанную поддержку и отметили, что без участия ВС РФ жить было бы крайне тяжело: в поселке остро не хватает продуктов и элементарных бытовых средств.

Ранее, 23 июня, стало известно, что сотрудники и волонтеры Центра гуманитарной помощи передали 217 т продуктов и предметов первой необходимости жителям Херсонской области. Отмечается, что за три недели в центр обратились более 15 тыс. человек. Среди нуждающихся есть и те, кто не может прийти самостоятельно, в том числе граждане с ограниченными физическими возможностями.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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