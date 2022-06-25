Пушков раскритиковал слова Бербок об «использовании» Россией голода

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия, имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, цель подобных заявлений — обоснование политики крайней враждебности к России.

Ранее в этот день Бербок обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия.

Также в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова поставлять энергоносители, зерно и удобрения.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор остроактуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

В тот же день российский министр подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

Также 23 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

До этого, 17 июня, президент России Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.