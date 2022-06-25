Ведущие «Алых парусов» поделились впечатлениями от шоу

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». Ведущими мероприятия стали певица Алсу, а также актер и продюсер Владимир Маркони. Они поделились своими впечатлениями от шоу.

«Очень волнительно: прямой эфир, такое ответственное и грандиозное мероприятие, более сотни тысяч зрителей, миллионы телезрителей. Но мне кажется, что мы справились», — рассказала за кулисами праздника Алсу.

Артистка пожелала выпускникам сохранять и приумножать веру в себя, много трудиться и никогда не опускать руки.

Как признался Маркони, нередко он пересматривает записи с прошлых «Алых парусов», поскольку является давним поклонником праздника.

«Я горд и благодарен за такую возможность. Мы всей семьей смотрим «Алые паруса» постоянно. Этот салют гремел в моем сердце», — сказал он.

Выпускникам Маркони пожелал «мечтать, добиваться, ценить, любить, делать и уважать».

Шоу прошло в ночь на субботу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел традиционный удар в рынду и обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенных на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

Темой праздника выпускников «Алые паруса – 2022» в этом году стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, а после на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. Перед гостями Северной столицы выступили Хабиб, MIA BOYKA, The Hatters, Полина Гагарина, а хедлайнером стали «Руки вверх» и Сергей Жуков.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода переход во взрослую жизнь.

В завершении праздника перед бывшими школьниками прошел бриг «Россия» с 18 алыми парусами. Корабль прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Одновременно с этим корабль с алыми парусами прошел перед школьниками из Мариуполя. Для мариупольцев было организовано прямое включение из Северной столицы.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, участниками мероприятия стали только выпускники.

Тем не менее это не помешало проекту завоевать несколько наград. Например, 23 сентября праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.